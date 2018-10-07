В Болгарии убили журналистку, расследовавшую махинации в ЕС
|07:21 08.10.2018
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|Болгария
В Болгарии в городе Русе жестоко убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на болгарский телеканал NOVA TV.
Так, тело 30-летней женщины нашел местный житель в лесопасе вблизи Дуная. За несколько метров от тела были найдены вещи убитой журналистки. Неподалеку был припаркован ее автомобиль.
Смерть женщины наступила в результате удара в голову и удушения. Местные криминалисты утверждают, что не помнят столь жестокого убийства в Русе. На данный момент полиция отрабатывает несколько версий причин преступления.
"Работа не останавливается ни на мгновение. У нас достаточно специалистов. Скоро сможем предоставить больше информации о личности убийцы" - сообщил районный прокурор Русе Георгий Георгиев.
Отмечается, что последней темой, над которой работала Виктория Маринова, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств фондов ЕС.
Региональный канал TVN, где работала Маринова, был единственным из болгарских телеканалов, который освещал этот скандал. В Болгарии им также занимался вебсайт журналистских расследований Bivol. В Румынии о расследовании сообщал портал RISE.
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