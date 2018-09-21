Россия недодаст аннексированному Севастополю три "федерально-целевых" миллиарда
|20:33 05.10.2018
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|Крым
Аннексированный Севастополь не получит 3 миллиарда рублей по Федеральной целевой программе (ФЦП) до конца 2018 года для реализации социально значимых проектов.
Об этом рассказала глава Контрольно-счетной палаты Юлия Кокарева, сообщают События Крыма.
По ее информации, в начале сентября между "правительством" Севастополя и Минэкономразвития РФ был заключен ряд дополнительных соглашений о сокращении финансирования федеральной целевой программы.
"Согласно допсоглашениям финансирование в 2018 году на эту сумму (3 млрд рублей) производиться не будет", – подчеркнула Кокарева.
В частности, городу не дадут средства на КОС "Южные" и кольцевой газопровод.
Также из плана исполнения ФЦП на нынешний год исключили строительство больницы скорой и медицинской помощи и городской инфекционной больницы, строительство берегозащитных дамб на реке Черной, реконструкцию ряда пассажирских пирсов и причалов, реконструкцию центрального теплового пункта №52 в Камышовой бухте и №34.
Москва уменьшила финансирование по целому ряду объектов, в том числе по стороительству берего-защитных дамб на реках Бельбек, Кача, перегрузочного комплекса в Малом Инкермане, благоустройству территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия на Фиоленте и ряде других объяктов.
Напомним: Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы.
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