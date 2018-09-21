Юрист Дмитрий Динзе, представляющий интересы незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, подтвердил, что его подзащитный прекратит голодовку 6 октября.

При этом сам Сенцов заявил, что вынужден пойти на такой шаг, чтобы избежать принудительного кормления.

Об этом говорится в письме режиссера, которое Динзе передал телеканалу "Настоящее Время", сообщает Укринформ.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается - якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящие. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т. е. с 06.10.18 г.", - пишет Сенцов.

При этом он отметил, что так и не достиг цели, к которой стремился, и попросил прощения у тех, "кого подвел".

"145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине! Олег Сенцов 05.10.18 г.", - говорится в письме режиссера.

В свою очередь, адвокат Сенцова уточнил, что его подзащитный напишет заявление о прекращении голодовки, и оно будет отдано руководству колонии завтра.

"Было три версии прекращения голодовки: одна - неделю назад, одна - с сегодняшнего дня, одна - с завтрашнего. Могу сказать, что Олег напишет заявление о прекращении голодовки, и оно будет отдано руководству колонии завтра", - сказал Динзе.

Отметим, сообщение о том, что Сенцов собирается прекратить голодовку, Федеральная служба исполнения наказаний РФ обнародовала утром 5 октября, как раз в тот момент, когда адвокат приехал в колонию к своему подзащитному и сдал мобильный телефон, как этого требуют правила ФСИН.

Позже эту информацию подтвердила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. По ее словам, то, что Сенцов прекратил голодовку, означает, что он в "критическом состоянии, практически за чертой".