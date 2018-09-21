Многоцелевые корабли подкласса "фрегат" в ближайшее время не поступят на Черное море.

Ожидается ввод в состав ЧФ России малых ракетных кораблей, заявил 5 октября агентству РИА Новости начштаба Черноморского флота РФ контр-адмирал Виктор Лиина, сообщает Центральный Военно-Морской Портал.

"Никакой компенсации (фрегатов) для флота не будет. Ожидается несколько новых МРК, а также модернизация крейсера "Москва". И старые корабли флота будут планово заменяться", – сказал Лиина, отвечая на вопрос о возможной замене на ЧФ РФ фрегатов проекта 11356.



[Фрегат проекта 11356 на территории Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"]

Фрегат проекта 11356 на территории Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"

Национальная оборона

Третий и пока последний фрегат (также классифицируется как сторожевой корабль – ред.) Черноморского флота проекта 11356, "Адмирал Макаров", 5 октября впервые пришел в место базирования, Севастополь.



На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" строятся еще три корабля этого типа. Два из них могут продать Индии, соответствующий контракт планируют подписать до конца 2018 года.



Судьба последнего на данный момент корабля серии зависит от успеха в производстве отечественных силовых установок, в частности газотурбинных двигателей на НПО "Сатурн" и редукторов на ПАО "Звезда".

Напомним: Бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции за аннексию Крыма против РФ еще не вводились.