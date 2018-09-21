В оккупированном Россией Крыму сделать конкурентноспособную оффшорную зону невозможно.

Об этом написал российский финансист Слава Рабинович. По его словам, ни по одному из критериев даже простой финансовой системы в оккупированном Крыму не построить, так как на полуострове даже российской финсистемы не существует, информирует enovosty.com/news.

Он отметил, что базовые понятия о финансовых рынках, о международной финансовой системе, о оффшорох, о верховенстве права и международные правила ведения бизнеса у оккупантов напрочь отсутствуют.

По его словам, пока аннексированный Крым находится под международными санкциями, никаких оффшорных зон там не будет. Он также привел пример, что на полуострове нормально не работают мобильные операторы связи и российская банковская система, даже отделения Сбербанка закрыли.

Напомним: Правительство России отклонило идею о создании офшора в оккупированном Крыму.