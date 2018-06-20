В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
|19:12 05.10.2018
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|Молдова
Несмотря на знание русского языка, премьер-министр Павел Филип в ходе пресс-конференции после встречи премьеров стран ГУАМ обратился к главам правительств Грузии и Украины на английском языке.
Премьер поблагодарил своего грузинского коллегу на английском языке: «Thank you very much, Mamuka», а затем обратился к Владимиру Гройсману со словами: «Володимир, будь ласка», сообщает DESCHIDE.MD.
В ходе пресс-конференции премьеры четырех государств, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках.
Премьер Павел Филип говорил на румынском и английском, глава правительства Грузии — на английском, премьеры Украины и Азербайджана говорили на русском.
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