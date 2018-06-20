Страны ГУАМ хотят заключить соглашение о свободной торговле и отменить тарифы на роуминг
|18:45 05.10.2018
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|Украина
Страны ГУАМ хотят заключить соглашение о свободной торговле и отменить тарифы на роуминг. Эти темы обсуждались в ходе заседания глав правительств стран-членов ГУАМ.
«Хочу выразить твердую уверенность, что процесс сотрудничества в рамках ГУАМ продолжит оказывать позитивное влияние на наши усилия по реализации совместных целей по укреплению демократии, развитии экономики и торговли между странами-членами ГУАМ. Не менее важно совместное сотрудничество по укреплению безопасности в нашем регионе и преодолении вызовов, а также противостоянии угрозам. Мы пришли к выводу, что региональная солидарность для обеспечения безопасности — это наша первоочередная задача», — отметил премьер РМ Павел Филип, сообщает DESCHIDE.MD.
Стороны также обсудили развитие и углубление партнерства ГУАМ-США и ГУАМ-Япония, необходимость расширения сотрудниества и с другими региональными структурами и международными партнерами.
В этом году Молдова председательствует в ГУАМ, куда также входят Грузия, Украина и Азербайджан.
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