Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на виході з Азовського моря до Чорного в вересні / Инфографіка
|17:51 05.10.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - що відбувалося протягом вересня на виході з Азовського моря до Чорного (район №3).
Аналіз подій на виході з Азовського моря до Чорного публікує на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews продовжує публікувати черговий аналіз станом на початок жовтня та повідомляє:
Затримка суден перед Керченською протокою на шляху з Азовського моря до Чорного зазвичай, до початку блокування, тривала, як і на вході, декілька годин.
Третій етап блокади. І це, на наш погляд, найважливіше – якірна стоянка в Азовському морі перед проходом, коли всі судна вже йдуть з вантажами, зазвичай, до початку блокування, це раніше тривало лише декілька годин.
В липні-вересні це змінювалося так.
Середня втрата часу на 1 судно:
• Липень = 57,5 год.
• Серпень = 90,1 год
• перша половина вересня = 125,7 год
• друга половина вересня = 51,0 год.
• Вересень в цілому = 79,0 год.
Сумарна втрата часу:
• Липень = 3623 год.
• Серпень = 5498 год. (зростання в 1,5 рази).
• перша половина вересня = 3645 год.
• друга половина вересня = 1429 год.
• Вересень = 5074 год (зростання немає, той же рівень, що й у серпні)
На цьому етапі блокади у другій половині вересня теж, як і на етапі №1, теж сталися деякі зміни у бік зменшення показників, хоча й не такі виразні, як на вході в Азов (див. попередній пост). Але з перших днів жовтня тенденції теж відновилися… Ще раз кажемо - зупинятися не можна, працюємо далі.
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