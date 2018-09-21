Хронологія кризи в Азовському морі - аналіз подій на вході в Азовське море з Черного на початок жовтня / Инфографіка
|17:31 05.10.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - що відбувалося протягом вересня на вході в Азовське море з Чорного (район №1).
Аналіз подій на вході в Азовське море з Черного на початок жовтня публікує на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews продовжує публікувати черговий аналіз станом на початок жовтня та повідомляє:
Затримка суден в Керченській протоці на шляху з Чорного в Азовське море зазвичай, до початку блокування, тривала 2-4 години.
Середня затримка на 1 судно в липні-вересні склала:
• Липень 2018 = 28,4 год.
• Серпень 2018 = 73,1 год.
• перша половина вересня = 67,4 год.
• друга половина вересня = 26,7 год.
• Вересень = 47,0 год.
Максимальна затримка 1 судна:
• Липень 2018 = 150 год.
• Серпень 2018 = 176 год.
• Вересень = 155 год.
Сумарна втрата часу:
• липень 2018 = 1762 год.
• серпень 2018 = 4971 год.
• перша половина вересня = 1820 год.
• друга половина вересня = 720 год.
• Вересень = 2540
Виглядає так, що немов би щось трапилося в російській технології – щось відбулося у другій половині вересня, і час штучної затримки на вході до Азовського моря з середини вересня почав досить суттєво зменшуватися.
Нагадаємо, у вересні були численні і досить рішучі дії України – рішення РНБО, виступ Президента на Генасамблеї ООН, несподівано швидке перекидання військових кораблів до Азовського моря, різкі заяви Держдепартаменту США, представництва ЄС в Україні, а також розпочалися публікації вже не тільки в українських, а в світових ЗМІ. Це, між іншим, викликало першу заяву з цього приводу на офіційному брифінгу МЗС РФ.
Так, не можна виключати, що такі тенденції, можливо й були наслідком активності України, ЗМІ за кордоном та офіційними заявами США та ЄС. - Але робити висновки, що політика РФ змінилася – не варто… З перших днів жовтня тенденції відновилися… Не можна зупинятися - працюємо далі.
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