Письмо главы РПЦ рассматривала специально созданная спецкомиссия по вопросу автокефалии УПЦ.

Синод Болгарской православной церкви не поддержал предложение РПЦ провести Всеправославный собор для обсуждения украинской автокефалии, информирует enovosty.com/news.

К такому решению Синод пришел после рассмотрения письма главы РПЦ Кирилла, в котором он призвал все православные церкви начать обсуждение ситуации вокруг автокефалии для УПЦ на всеправославном уровне.

Синодом было заслушано устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила: «По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Синод БПЦ-ПЦ считает, что следует созвать Всеправославный собор, который должен решить эту проблему».

Созыв Всеправославного собора поддержали три участника Синода.

Против проголосовали восемь членов Синода, среди них патриарх Неофит.

Два участника голосования высказали особое мнение по этому вопросу. Таким образом «Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения».

Напомним, 2 октября глава РПЦ Кирилл направил письма главам всех православных церквей. Он предложил созвать Всеправославный собор для обсуждения «одностороннего решения Константинополя» дать автокефалию Украинской церкви. По мнению Кирилла, «односторонние действия Константинопольского патриархата могут привести к крайне тяжелым последствиям для единства мирового православия».

Ранее, 14 сентября РПЦ заявила о прекращении участия в структурах под главенством Константинопольского патриархата и перестала поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви.

В то же время в Москве заверили, что «евхаристическое общение» пока не прекращается.



