Новая грузинская авиакомпания начала летать из Тбилиси в Киев
|17:13 05.10.2018
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|Украина
Загрузка первого рейса из Тбилиси (Грузия) в Киев (аэропорт «Борисполь»), который состоялся сегодня, 5 октября, новой грузинской авиакомпании MyWay Airlines составила 85,3%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил финансовый менеджер авиакомпании Наталья Свилле.
«Из Тбилиси в Киев прилетело 145 пассажиров и приблизительно столько же вернётся в Тбилиси. В самолете 170 мест. Это хороший показатель для первого рейса авиакомпании», - сказала она.
Также Свилле отметила, что на данный момент планов по новым маршрутами из Украины нет.
«Мы планируем добавлять рейсы в Европу из Тбилиси этой зимой. Также мы планируем полеты в Индию и Китай. Но это будет позже»,- добавила она.
При этом Свилле отметила, что уже открыта продажа билетов на европейские направления.
«Это Тбилиси - Рим и Тбилиси - Будапешт. Эти рейсы стартуют с октября»,- отметила она.
Как сообщалось, новая грузинская авиакомпания MyWay Airlines с 5 октября планировала запустить регулярные рейсы по маршруту Тбилиси (Грузия) - Киев – Тбилиси в аэропорт «Борисполь».
В июне грузинская авиакомпания MyWay Airlines запустила регулярные рейсы из Тбилиси и Батуми в Харьков.
Авиакомпания MyWay Airlines является грузинским перевозчиком, который базируется в Тбилисском международном аэропорту.
MyWay Airlines входит в группу Hua Ling, основанную в 1988 году в Китае.
3 апреля 2018 года авиакомпания совершила свой первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Полеты между Тбилиси и Тель-Авивом были объявлены 28 июня 2018 года.
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