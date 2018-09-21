Экологи забили тревогу в оккупированном Крыму новые экологические проблемы

16:46 05.10.2018 0 комментариев Крым

Несмотря на существующие экологические проблемы в аннексированном Крыму, Россия не останавливается, создавая новые и новые методы уничтожения природы на полуострове.

Об этом в эфире ObozTV заявила глава всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

По её словам, сейчас оккупанты вырубают на полуострове уникальные, заповедные деревья, возраст которых достигает полутора тысяч лет.

"Например, бухта Ласпи, урочище Батилиман, где рос можжевельник, земляничник мелкоплодный - это реликтовые растения. Еще 100 тыс. лет назад эти деревья росли. И они дошли до нашего времени", - объяснила Тимочко.

Эколог уточнила: по её данным, в бухте Ласпи произрастала крупнейшая в Европе популяция можжевельника. Но из 2000 деревьев с начала аннексии Крыма было срублено уже 800.

"Начиная с 2013 года мы ежегодно мониторим эту уникальную территорию. В июне этого года были фотографии: вырублено десять гектаров этих уникальных деревьев. Некоторым из них было 1500 лет!" - возмутилась она.

Тимочко добавила, что сейчас в бухте Ласпи идет тотальная застройка территории, по заповедной территории прокладывается дорога. Однако не только в этом месте уничтожается уникальная крымская биосфера.

"Это касается и наших заповедных территорий - Крымский горно-лесной заповедник. Уникальнейшая территория над Ялтой. Сейчас там прокладываются дороги, там разрешено строительство газопровода, строительство которого мы в 2007 году не допустили", - подвела печальный итог эколог.

Напомним: Чистоту воздуха в отравленом Армянске оккупанты докажут с помощью гала-концерта.



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