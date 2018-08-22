Пентагон решительно отвергает обвинения, основанные на документах о Центре Лугара в Тбилиси.

Российское Министерство обороны обвинило США в организации секретной лаборатории для разработки биологического оружия в Грузии, нарушении международных конвенций и создании прямой угрозы для России.

Пентагон эти обвинения решительно отвергает, сообщает Голос Америки.

Обвинения прозвучали в тот же день, когда власти США, Великобритании и Нидерландов обвинили российскую военную разведку в проведении многочисленных кибератак.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майор Игорь Кириллов заявил, что лаборатория в Грузии является частью сети американских лабораторий, размещенных вблизи границ России и Китая.

Обвинения основаны преимущественно на материалах о финансируемом США Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси.

По словам Кириллова, документы, обнародованные бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Георгадзе, свидетельствуют, что лаборатория полностью финансируется США, а Грузии принадлежит лишь формально.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон решительно опроверг заявления Кириллова, назвав их «продуктом изобретательной и ложной дезинформационной кампании России против Запада» и «очевидными попытками отвлечь внимания от недобросовестного поведения России на многих фронтах».

«США не разрабатывают биологическое оружие в Центре Лугара», – подчеркнул Пэхон.

По его словам, лаборатория, занимающаяся общественным здравоохранением и ветеринарией, принадлежит грузинскому Национальному центру по контролю заболеваний и общественному здравоохранению и работает под его управлением.

«Миссия Центра Лугара – вносить вклад в защиту граждан от биологических угроз, охранять здоровье людей и животных путем выявления инфекционных заболеваний, эпидемиологического контроля и проведения исследований в интересах Грузии, Кавказского региона и всего мирового сообщества», – добавил Пэхон.

Центр открылся в 2013 году и был назван в честь бывшего американского сенатора Ричарда Лугара.

Кириллов утверждает, что опубликованные Гиоргадзе документы свидетельствуют о проведении злонамеренной деятельности под прикрытием мирных исследований.

По его словам, в материалах Гиоргадзе есть информация о смерти 73 добровольцев, принимавших участие в тестировании нового лекарственного препарата в лаборатории в 2015-16 гг. Независимое подтверждение этой информации получить не удалось.

Как заявил Кириллов, смерти доказывают, что в Центре Лугара добровольцев использовали в качестве подопытных кроликов для испытания нового смертельного токсина.

Он также заявил, что распространение вирусных заболеваний на юге России может быть связано с деятельностью Центра Лугара. Он напомнил о распространении Африканской чумы свиней из Грузии в 2007 году, которая привела к масштабным потерям в российском фермерском хозяйстве.

«Соединенные Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и под прикрытием реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать военно-биологический потенциал», – заявил генерал.

По его словам, среди опубликованных Гиоргадзе документов был американский патент на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. Среди других патентов были также различные боеприпасы для доставки химических и биологических агентов.