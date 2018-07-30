Подразделение РНКБ, работающего в оккупированном Крыму, зайдет в непризнанную "ДНР"

15:52 05.10.2018 0 комментариев Крым

Подразделение РНКБ работающего в оккупированном Крыму зайдет в непризнанную "Донецкую народную республику".

Об этом корреспонденту Аргументы Недели - Крым сообщил один из политиков "официального Донецка".

Прежде в постановлении, так называемого "донецкого правительства" речь шла об открытии первого «Международного расчетного банка», который продвигался со стороны Южной Осетии.

О внедрении конкретно российского банка говорилось уже в комментариях.

После выхода данного постановления пошли слухи о том, что в Донецке появится именно РНКБ.



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