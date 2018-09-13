Щодо кризи в Азовському морі - Всім цікаво - чи вплинуло зростання активності України, поява на Азовському морі бойових одиниць ВМСУ та вихід теми на міжнародний рівень на ситуацію з блокадою портів Маріуполя та Бердянська?

- Так, безперечно. Але було б наївним вважати, що все скінчилося. Все тільки розгортається. І нас ще будуть нові випробування. Але ми вже в дещо іншій позиції. Головне - не збавляти темп за українською традицією, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та BlackSeaNews підготувала черговий аналіз станом на початок жовтня та повідомляє:

а) У вересні 2018 суттєво зменшилася кількість затримань суден з боку Берегової охорони ФСБ РФ безпосередньо посеред Азовського моря: 21 затримання у травні, 25 - у червні, 40 - у липні, 14 - в серпні та 8 – у вересні.

б) Також у вересні традиційний район затримань суден в морі кораблями Берегової охорони ФСБ РФ змістився на 30 миль (50 км) на південь від традиційного розташування поблизу Бердянська - ближче до окупованого Криму.

в) У вересні 2018 повністю припинилися нахабні затримання суден на відстані ближче 12 миль від берегів України

Можна сміливо казати - маємо прямий ефект від рішень щодо перебазування до Азовського моря нових швидкісних артилерійських катерів ВМСУ та двох допоміжних, але теж озброєних кораблів, від зростання військових навчань, від активної позиції українського суспільства, від публікацій ЗМІ та заяв на Заході, від зростання міжнародної уваги до блокади Азовського моря із явно негативною конотацією в бік РФ.

А в цілому - від того, що з`явився та став переважати активний наступальний настрій - резімірует Клименко.