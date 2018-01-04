Армения будет производить часть технических средств для модернизации танков Т-72

14:56 05.10.2018 0 комментариев Армения

Армения будет производить часть технических средств, с помощью которых происходит модернизация танков Т-72. 

Об этом заявил 5 октября журналистам начальник отдела эксплуатации и планирования бронетанковой службы управления вооружений ВС Армении полковник Зорайр Габриелян, передает PanARMENIAN.Net.

По его словам, еще два года назад ВС думали над тем, какую концепцию модернизации танков выбрать. Выбор уже сделан, пишет Sputnik-Армения.

"Мы находимся на таком этапе переговоров, что конкретика связана с определенной секретностью. Работы уже идут. Речь идет не только о модификации Б3", — сказал Габриелян.

В условиях развития техники, по его словам, неправильно делать акцент только на одном направлении модернизации. По словам Габриеляна, за последние 2 года армия пытается решить свои вопросы не только за счет сотрудничества с другими странами, но и за счет собственного научно-технического потенциала.

"Часть технических устройств на «Б3» будет армянского производства. Кроме модификации Т-72Б3, есть также танки Т-72А, которые более раннего производства. Мы думаем над модернизацией и этих танков", — отметил Габриелян.

Основные направления работы – усовершенствования средств управления огнем, внедрение средств защиты, увеличение возможностей работы в различных погодных условиях и в любое время суток.

Габриелян отметил, что в ближайшее время, информация об этих работах будет опубликована.



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