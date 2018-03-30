Ялтинские "власти" предложили проект продления городской набережной до гостиничного комплекса Ялта-Интурист. С такой инициативой выступил глава оккупационной администрации города Алексей Челпанов.

Челпанов сообщил, что эскизный проект расширения набережной от морского порта до гостиничного комплекса Ялта-Интурист уже существует, и уточнил, что начинаться новая променадная часть будет возле морвокзала, в районе которого запланирована зона для молодежи, - пишет Крыминформ.

Именно здесь, по его словам, предполагается установить сцену, где будут выступать различные творческие коллективы.

По проекту, продленная набережная будет проходить вдоль пляжей Гороно, Массандровского, бывшего санатория министерства обороны, но в обход санатория «Актер», и завершится у территории гостиницы Ялта-Интурист.

Продление набережной планируется за счет существующих берегоукрепительных сооружений, вся прогулочная территория останется в муниципальной собственности, а ее доступность не сократится.

Глава оккупационной администрации Ялты также обратил внимание, что, реализуя этот проект, "городские власти" планируют достичь трех целей: увеличения инвестиционной и туристической привлекательности курорта, расширения количества мест посещения на территории региона и развития Массандровского парка, рядом с которым будет проходить маршрут нового ялтинского променада.

Издание сообщает, что инициативу ялтинских оккупационных властей поддержали представители бизнеса, которые выразили готовность принять участие в реализации проекта и изъявили желание войти в рабочую группу, чтобы совместно рассматривать развитие концепции.