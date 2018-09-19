Торгово-промышленная палата Украины не предоставляет сертификаты происхождения товаров и сертификаты свободной продажи товаров, произведенных на оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщил первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран в ответе на информационный запрос Центра журналистских расследований в ТПП.

Поскольку санкционный режим, введенный Украиной, ЕС и США в отношении временно оккупированных АР Крым и г. Севастополя, запрещает экспорт производимых на этих территориях товаров, кроме тех, которые имеют выданный соответствующим органом Украины сертификат, в ТПП Украины запрашивалась информация о выдаче сертификатов о происхождении товаров и сертификатов свободной продажи товаров, произведенных в Крыму в период с марта 2014 года и каким именно физическим и юридическим лицам.

В ответе на запрос первый вице-президент ТПП Украины отметил, что запрашиваемая информация о предоставлении сертификатов не является публичной, но, учитывая ее значимость, сообщил, что торгово-промышленные палаты в Украине такие документы на произведенные в Крыму товары не предоставляют.

"В настоящее время (с учетом срока давности) сертификаты происхождения товаров и сертификаты свободной продажи товаров, произведенных на оккупированной территории АР Крым, торгово-промышленными палатами в Украине не выдаются", — сообщил Михаил Непран.

Ранее сообщалось, что санкции вынуждают оккупантов прятать маркировку выпускаемой на территории аннексированного полуострова продукции.