В оккупированном Крыму «Киевский районный суд» Симферополя в четверг, 4 октября, ограничил до 23 октября срок ознакомления с материалами «дела Веджие Кашка» для его фигурантов: Бекира Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Защита обжалует это решение.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев в видеокомментарии, опубликованном на странице в Facebook главы ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заира Смедляева, передает Центр журналистских расследований.

По его словам, в «суде» прошло рассмотрение ходатайства следователя об ограничении ознакомления с материалами дела фигурантами и защитниками.

"Мы сказали ( на судебном заседании – ЦЖР ) что следователь не дал нам возможности даже начать ознакомление с материалами дела. «Судья» выбрал позицию «и не нашим, и не вашим». Следователь просил ограничить ( срок ознакомления – ЦЖР ) до 15 октября, «судья» дал немного больше — 13 рабочих дней. То есть, до 23 октября мы должны закончить как ознакомление, так и подготовку ходатайств", — сказал Семедляев.

Он отметил, что защита будет обжаловать постановление «Киевского райсуда».

"Будем смотреть, что скажет «Верховный суд Республики Крым»»", — добавил Семедляев.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", стало известно, что рассмотрение «дела Веджие Кашка» будет проходить отдельно по каждому из его фигурантов. Все слушания по делу перенесены на 23 октября.

Как сообщалось, 23 ноября в Симферополе российские силовики задержали крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи, которых обвинили в якобы «вымогательстве в особо крупном размере» у гражданина Турции. В момент задержания активистов стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения 83-й Веджие Кашка, которая находилась с ними. Женщину увезла с места событий «скорая», однако она скончалась по дороге в больницу.

Напомним, фигуранта "дела Веджие Кашка" крымскотатарского политзаключенного Асана Чапуха 24 сентября вывезли из симферопольского СИЗО в больницу.