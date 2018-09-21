Прокуратура Автономной Республики Крым (АРК) направила в Апелляционный суд Киева обвинительной акт в отношении командира роты незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК, передает QHA.

Прокуратура АРК направила обвинительный акт в отношении указанного лица в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности по одному из районных судов г. Киева и дальнейшего судебного разбирательства.

В отношении командира "Самообороны Крыма" завершено досудебное расследования по уголовному производству. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

"Самообороновцу" грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что указанный командир роты в составе незаконного формирования «Самооборона Крыма» принимал непосредственное и активное участие в разгоне проукраински настроенных граждан и захвате административного здания Верховной Рады Автономной Республики Крым, повлекшее тяжкие последствия, в виде изменения границ территории Украины", — сказано в сообщении.

Прокурор АРК Гюндуз Мамедов напомнил, что прокуратура установила лица 900 членов так называемой «Самообороны Крыма» и сообщила о подозрении 64 представителям незаконного вооруженного формирования.

"Мы продолжаем проводить следственные действия для привлечения к ответственности всех членов «Самообороны Крыма», а также тех, кто обеспечивал их оружием и финансировал преступную деятельность", сообщил прокурор.

Ранее сообщалось, что Прокуратура АРК установила полные анкетные данные 900 "самообороновцев" из оккупированного Крыма.