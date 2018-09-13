Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов прекратил голодовку еще неделю назад.

При этом, по его словам, заключенный будто бы потерял за время голодовки всего 12 кг, хотя ранее сообщалось, что Сенцов потерял в весе более 35 килограмм, сообщает ZN,UA.

Также информацию и прекращении голодовки Сенцовым сообщил глава Совета по правам человека Михаил Федотов, добавив, что Сенцов написал заявление о прекращении голодовки в присутствии своих адвокатов.

"Сегодня руководство ФСИН меня проинформировало, что Олег Сенцов написал заявление о том, что он прекращает голодовку. Это заявление он написал в присутствии своих адвокатов в колонии. Я приветствую это его заявление" — сказал Федотов в пятницу РИА Новости.

Однако информацию на данное время не подтвердили ни адвокаты, ни сестра Сенцова. В частности двоюродная сестра политзаключенного Наталья Каплан сообщила, что не может подтвердить информацию о прекращении голодовки Сенцова, передает BBC Украина.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая также занимается вопросом освобождения украинских пленных, также сообщила, что не имеет подтверждения информации о прекращении Сенцовым голодовки.

Заместитель директора Федеральная службаисполнения наказаний РФ Валерий Максименко так же заявил, что незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку сегодня, 5 сентября.

В то же время "Громадське" пишет, что режиссер Аскольд Куров, который сейчас находится в Лабинтанги и ждет адвоката политзаключенного Дмитрия Динзе, сообщил, что он полтора часа назад общался с заместителем начальника колонии, в которой находится Сенцов, однако тот "ни словом не обмолвился о прекращении голодовки".

Также сообщается, что адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сейчас находится на свидании с политзаключенным.

Как сообщалось, незаконно осужденный в России Олег Сенцов заявил, что намерен продолжать голодовку до своей смерти или до освобождения 64 политзаключенных.