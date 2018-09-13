Артилеристи ВМС України проведуть бойови стрільби біля Ялти / Карта
|12:10 05.10.2018
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|Крым
В Білосарайській затоці Азовського моря, поруч із селищами з кримськими назвами Урзуф та Ялта між Бердянськом і Маріуполем артилеристи Військово-морських сил України проведуть навчання з бойовими стрільбами.
Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив експерт "Майдану закордонний справ", головний редактор BSNews Андрій Клименко.
Andrii Klymenko
#Щодо_кризи_в_Азовському_морі (182) - ми тут біля Ялти трохи постріляємо про всяк випадок :) 9-10 жовтня. А ще 11-12 - теж.
Навчаємось читати ПРИП (прибережні попередження), згодиться, це телетайпне повідомлення, щоб ви не лаялись - навіщо ускладнювати життя...
040930 UTC ОКТ 18 (4 жовтня 2018, 09:30 UTC (*див нижче)
УКРАИНА ПРИП 328/18 БЕРДЯНСК-НАВТЕКС (* див нижче)
АЗОВСКОЕ МОРЕ
1. СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ (тут все зрозуміло :)
С 091500 ПО 101200 И (з 15:00 UTC 09 жовтня до 12:00 UTC 10 жовтня 2018)
С 111500 ПО 121200 UTC ОКТ 18 (з 15:00 UTC 11 жовтня до 12:00 UTC 12 жовтня 2018)
ПЛАВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
РАЙОНЕ ОГРАНИЧЕННОМ
46-50.5 N 036-57.0 E
46-46.4 N 036-59.5 E
46-36.4 N 037-02.0 E
46-41.6 N 037-08.0 E
46-41.6 N 037-18.0 E
46-45.8 N 037-20.0 E
46-50.0 N 037-10.5 E
46-54.3 N 037-02.4 E
И БЕРЕГОВОЙ ЛИНИЕЙ
2. ОТМ ЭТОТ ПРИП 121300 UTC ОКТ 18 (ПРИП діє до 13:00 UTC 12 жовтня 2018)
Основание: НД ВМС ВСУ №№ 54, 55 от 04.10.18 (тут теє все зрозуміло)
*) UTC - Всесвітній координований час (англ. Coordinated Universal Time, UTC, Time Zulu — «час зулу», Z) — стандарт, за яким суспільство регулює годинники й час. Приблизно відповідає сонячному часу на Гринвіцькому меридіані. Запроваджений 1961 року. Для України - Київський час більший від UTC на 2 години взимку та на 3 — улітку.
*) НАВТЕКС (англ. NAVTEX - "NAVigational TEleX") - міжнародна автоматизована система оповіщення. У морській навігації служить для прийому навігаційної і метеорологічної інформації безпеки (англ. Maritime Safety Information) і служить компонентом Глобальної морської системи зв'язку Міжнародної морської організації відповідно до конвенції СОЛАС-74/88. Інформація поширюється в текстовому режимі (телетайпом) на частоті 518 кГц (англійською мовою), в інших країнах (крім США), на додаток до цієї частоті може використовуватися частота 490 кГц для передачі повідомлень на національних мовах. В районі Суецького каналу через складні метеоумови (близькість пустель Єгипту і Аравійського півострова, які формують пилові завіси, складні для подолання на частоті 518 кГц) використовується дублююча частота 4209,5 кГц.
Як повідомлялося, українські військові проведуть масштабні навчання в Азовському морі.
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