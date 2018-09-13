Недвижимость детского санатория оккупанты оформили в "республиканскую собственность"

11:57 05.10.2018 0 комментариев Крым

Специалисты Госкомрегистра оккупированного Крыма оформили в республиканскую собственность 35 объектов недвижимости детского санатория «Орленок» в Евпатории.

Об этом сообщил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, передает пресс-служба ведомства.

Специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру оккупированного Крыма оформили в" республиканскую собственность" 35 объектов недвижимости санатория ГБУ РК «Санаторий для детей и детей с родителями «Орленок» в Евпатории. 

За организацией было оформлено право постоянного (бессрочного) пользования на следующие объекты недвижимости: семь спальных корпусов общей площадью более 2600 кв.м, четыре лечебных корпуса общей площадью более 1560 кв.м, трансформаторная подстанция, два очистных сооружения, три хозяйственных строения, склад, две котельные, а также еще пятнадцать нежилых зданий.

Недвижимость передана санаторию на основании распоряжения Совета министров оккупированного Крыма.

Объекты недвижимости распределены по трем адресам на ул. Маяковского. Сотрудники Евпаторийского городского управления комитета регулярно оформляют имущество санаторных организаций, размещенных в границах города-курорта, — рассказал глава регистрирующего органа.

 



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