Артиллерия ЧФ оккупантов получит новые реактивные системы залпового огня

11:32 05.10.2018 0 комментариев Крым

Дальнобойные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ураган-1 М» в рамках усиления огневой мощи артиллерийских частей ВМФ поступят в оккупированный Крым.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны-оккупанта, передает Крыминформ.

«Военное ведомство приняло решение радикально усилить огневую мощь артиллерийских частей ВМФ. Артиллерийский полк Черноморского и артиллерийская бригада Балтийского флотов перевооружаются на 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган». Балтийские артиллеристы уже получили первые боевые машины. А в сентябре бригада провела первые ракетные стрельбы. В дальнейшем «Ураганы» будут заменены более современной дальнобойной РСЗО «Ураган-1М»«, – сообщила газета «Известия». 

С новым вооружением дальность поражения целей увеличится до 70 км. Сейчас у имеющихся у морской артиллерии РСЗО «Торнадо-Г» и «Град» этот показатель составляет 40 и 20 км соответственно.

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков считает, что развертывание новых реактивных систем залпового огня повысит возможности береговых войск обоих флотов. Он подчеркнул, что новые «Ураганы» дадут возможность уничтожать военные корабли и бронетехнику противника на дальних подступах. Болтенков отметил, что таким образом идет качественное усиление береговых войск в регионах со сложной военной геополитической обстановкой.

Как сообщалось, в начале сентября более полутора тысяч артиллеристов береговых войск Черноморского флота России начали лагерный сбор на общевойсковых полигонах в оккупированном Крыму и на Кубани.



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