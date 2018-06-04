Первые патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», вошедшие в состав Черноморского флота РФ, займутся охраной Новороссийской военно-морской базы.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу минобороны РФ.

«До конца года завершатся их испытания, после чего корветы окажутся в списках соединения и займутся охраной базы ВМФ в Новороссийске. Остальные четыре корабля серии, постройка которых ожидается к 2020 году, войдут в состав аналогичных бригад на других флотах», – сообщила газета «Известия».

Отмечается, что корабли бригады охраны водного района используются для операций в прибрежных водах. В составы соединений входят дивизионы малых противолодочных кораблей и тральщиков, подразделения по борьбе с подводными диверсантами. Крымская военно-морская база (ВМБ) отвечает за участок Черного моря от границы с Украиной на западе и до Керченского пролива на востоке, а Новороссийская ВМБ – от территориальных вод Грузии на юге до Керченского пролива на севере.

Как сообщил военный эксперт Дмитрий Болтенков, 90% кораблей, которые входят в такие части, были построены еще в советский период. Новые патрульные корабли проекта 22160, которые строятся в настоящий момент, станут хорошей заменой в силу своей многофункциональности. Он добавил, что один такой корабль сможет заменить несколько малых ракетных и противолодочных кораблей.

Как сообщалось, фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами на борту впервые прибудет в оккупированный Севастополь.