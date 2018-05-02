Турецкая авиакомпания "Атласглобал" заявила о планах по запуску рейсов из Стамбула в Одессу.

Полеты будут осуществляться с 1 ноября текущего года, пнредает QHA.

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. На рейсе Стамбул-Одесса задействуют самолеты Airbus A320.

На сайте авиакомпании цена билета по специальному предложению, в зависимости от даты полета, колеблется от 2150 до 2800 грн.

Отметим, турецкая авиакомпания "Атласглобал" выполняет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции.

С 3 сентября крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличила частоту полетов на линии Одесса-Стамбул с 14 до 18 раз в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться ночью по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Ранее главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) заявило, что Украина и Турция увеличивают в два раза число авиарейсов Стамбул-Одесса.