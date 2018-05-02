Еще одна турецкая авиакомпания запустит рейсы из Стамбула в Одессу
|11:00 05.10.2018
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|Турция
Турецкая авиакомпания "Атласглобал" заявила о планах по запуску рейсов из Стамбула в Одессу.
Полеты будут осуществляться с 1 ноября текущего года, пнредает QHA.
Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю - в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье. На рейсе Стамбул-Одесса задействуют самолеты Airbus A320.
На сайте авиакомпании цена билета по специальному предложению, в зависимости от даты полета, колеблется от 2150 до 2800 грн.
Отметим, турецкая авиакомпания "Атласглобал" выполняет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки как в страны Европы и Азии, так и внутри Турции.
С 3 сентября крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines увеличила частоту полетов на линии Одесса-Стамбул с 14 до 18 раз в неделю. Дополнительные рейсы будут выполняться ночью по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Ранее главное управление гражданской авиации Турции (SHGM) заявило, что Украина и Турция увеличивают в два раза число авиарейсов Стамбул-Одесса.
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