Event-агенство «Дари Праздник» разослало по редакциям подконтрольных оккупантам крымских СМИ пресс-релиз благотворительного концерта, который оно вместе с "властями" города и Крыма собирается провести в Армянске.

Цель мероприятия - продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет, сообщают Примечания.

В пресс-релизе сообщается дата и время проведения мероприятия - 13 октября с 13.00 до 18.00 часов, а также анонсируется участие детских и взрослых творческих коллективов со всего оккупированного Крыма, призеров всероссийских конкурсов.

Организаторы уверены, что именно гала-концерт позволит опровергнуть "противоречивую и ложную информацию" о неблагоприятной экологической ситуации в г. Армянск и близлежащих поселках.

Напомним: Разработан план мероприятий по ликвидации экологического ущерба на севере оккупированного Крыма.