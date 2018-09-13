Чистоту воздуха в отравленом Армянске оккупанты докажут с помощью гала-концерта
|10:10 05.10.2018
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|Крым
Event-агенство «Дари Праздник» разослало по редакциям подконтрольных оккупантам крымских СМИ пресс-релиз благотворительного концерта, который оно вместе с "властями" города и Крыма собирается провести в Армянске.
Цель мероприятия - продемонстрировать единство крымчан перед лицом экологической катастрофы и показать, что никакой катастрофы нет, сообщают Примечания.
В пресс-релизе сообщается дата и время проведения мероприятия - 13 октября с 13.00 до 18.00 часов, а также анонсируется участие детских и взрослых творческих коллективов со всего оккупированного Крыма, призеров всероссийских конкурсов.
Организаторы уверены, что именно гала-концерт позволит опровергнуть "противоречивую и ложную информацию" о неблагоприятной экологической ситуации в г. Армянск и близлежащих поселках.
Напомним: Разработан план мероприятий по ликвидации экологического ущерба на севере оккупированного Крыма.
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