Оккупанты сгноили три четверти урожая винограда / Фото

09:50 05.10.2018 0 комментариев Крым

 Три четверти муската белого попросту сгнили, потому что уборку не начали вовремя.

Об этом сообщили «Примечаниям» виноградари филиала «Гурзуфский». Пресс-служба ПАО «Массандра» гибель урожая отрицает.

В этом году ПАО «Массандра» - главное винодельческое предприятие Крыма — могло бы собрать рекордный урожай сырья. Из-за благоприятных погодных условий урожайность составила около 50 центнеров с га против средних 23 центнеров в прошлом году. Однако реальная урожайность в сезоне 2018 года, скорее всего, упадет до 26, прогнозируют виноградари. Они утверждают, что из-за неправильно выбранного момента сборки виноград сначала высох, а затем сгнил. 

 «В «Гурзуфском» погибло три четверти муската белого, - рассказали «Примечаниям» работники. Имена они просят не называть, опасаясь увольнений. - Урожайность была сумасшедшая, сахара прекрасные — от 23 процентов и выше. Но когда мускат уже нужно было убирать, оказалось, что на заводе нет спирта [для производства крепленого вина]. Пока думали, сколько и где закупать, совещались, виноград сначала высох — долго не было дождей, потом сгнил».

Вместо того, чтобы спешно убирать скоропортящийся мускат, объясняют виноградари, филиал убирал каберне.

 «Каберне почти не подвержен процессам гниения, - комментируют специалисты. - У него шкурка толстая, он может до ноября висеть. К тому же каберне, бастардо и саперави не набрали сахаристости, их убирали на крайних сахарах, не в технологической зрелости». 

Филиал до сих пор не составил план уборки, уверяют наши собеседники, сетуя, что уборкой на предприятии теперь заведуют не агрономы, как раньше, а виноделы. С одной стороны это хорошо: именно виноделы заведуют выпуском конечного продукта. С другой — еще в прошлом году виноградари жаловались, что у руководства филиалов ПАО «Массандра» не стоит задача собрать как можно больший урожай. Главное — выполнить план, который строится на основе показателей прошлый лет. Если учесть, что в прошлых сезонах предприятие тоже теряло часть урожая из-за несоблюдения агротехники, цифры в планах невысоки, что позволяет не заботиться о сохранении каждой грозди.

Однако в этом году агротехника была приемлемой. «Виноград получился хороший, урожай ничем не болел, ягодка к ягодке, чистый, хороший, - говорят работники. - Но пошли дожди, и его сгноили».

В «Гурзуфском» посадки муската белого занимают около половины всех площадей - примерно 130 га. Кроме того, в этом году погиб урожай пино-гри на виноградниках Ай-Даниля, добавляют виноградари.

В ПАО «Массандра» гибель урожая отрицают. «Информация о гибели урожая «муската» и «пино серый» (равно как остальных сортов, выращиваемых в филиале «Гурзуф») не соответствует действительности, - ответила пресс-служба предприятия на запрос «Примечаний». – Участков, где наблюдается поражение винограда болезнями, нет».

Вот такими ряды знаменитых виноградников «Массандры» увидел корреспондент «Примечаний»в конце сентября 2018 года.

 



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