Санкции вынуждают оккупантов прятать маркировку выпускаемой продукции
|09:25 05.10.2018
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|Крым
Минэкономразвития РФ поддержало предложение "сенатора" от оккупированного Крыма Ольги Ковитиди о необходимости создания правовых инструментов для реализации крымских товаров за рубеж.
Об этом сообщает пресс-служба сенатора, передает Крым Информ.
Сенатор подчеркнула, что "Республика Крым" находится в условиях жесточайших санкций со стороны Запада, в частности, значительно сократился выпуск продукции из-за снижения продаж за пределы государств – участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В качестве примера она привела крымский завод "Фиолент". "Из-за ужесточения санкций происходит вымывание оборотных средств крымских предприятий, которые так же, как и "Фиолент", несут финансовые потери", – подчеркнула Ковитиди.
Для увеличения рынка сбыта продукции крымских промышленных предприятий Ольга Ковитиди предложила внести изменения в статьи 9, 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей" и статьи 5, 11 технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) относительно кодирования информации о местонахождении изготовителя в случае поставки продукции за пределы государств – членов ЕАЭС.
Сенатор отметила, что "правительство" оккупированного Крыма информировало профильное министерство о необходимости решения данного вопроса и рассмотрения возможности исключения необходимости обозначения на упаковке продукции и в руководстве по эксплуатации адреса производителя с указанием "Республика Крым".
В ответ Максим Орешкин поблагодарил представителя от оккупированного Крыма за конкретное предложение, направленное на решение этой проблемы.
Инициатива будет внесена в постановление СФ по результатам заседания.
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