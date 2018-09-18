Западные санкции против России за аннексию Крыма будут постоянно усиливаться. США имеют возможность полностью разрушить российскую экономику.

Такое заявление сделал основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России", бывший советский диссидент Герман Обухов, передает «Обозреватель», сообщает УНИАН.

По его мнению, Америка "не отвяжется от России, не скажет "украли Крым, ну и хорошо".

"Вор должен сидеть в тюрьме. Если Россия украла Крым, она должна за это ответить. Или возвращаешь Крым и санкции снимают, или санкции нарастают и экономика просто рухнет",— пояснил Обухов логику США.

При этом бывший диссидент считает, что по-настоящему действенные санкции против РФ еще не вводились.

"Реальных санкций пока нет. Реальные санкции — это эмбарго на нефть. Это 40% от экономики... Эмбарго будет ножом в спину — 40% экономики возьмут и выбросят. Это будет конец, не знаю, где они еще будут деньги брать", - пояснил он.

Комментируя возможные сроки введения таких санкций, Обухов отметил, что "это может быть не очень долго", и добавил, что после окончания президентского срока Дональда Трампа вероятность эмбарго возрастет.



Напомним: В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд.