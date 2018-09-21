Россия отложила поставки Индонезии российских истребителей Су-35 из-за будущих санкций США
|08:43 05.10.2018
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|Россия
Россия отложила поставки Индонезии российских истребителей Су-35 из-за будущих санкций США.
Об этом сообщили газете КоммерсантЪ два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и источник, близкий к аппарату российского правительства, передает Новое Время.
По данным собеседников, поставка первого из 11 истребителей Су-35 отсрочена, поскольку США до сих пор не дали Индонезии гарантий не применять "вторичные" санкции, которые могут быть наложены за сотрудничество с Рособоронэкспортом.
Кроме того, ограничительные меры со стороны США создают сложности для комерческого банка, который планировали привлечь для реализации российско-индонезийского контракта.
"В США расценят этот кредит как сотрудничество с Рособоронэкспортом и введут против банка санкции", - пишет Ъ.
"Ситуация неприятная, но никак не критичная. Мы в постоянном контакте с нашими индонезийскими партнерами, ищем пути выхода из ситуации", - добавил один из собеседников Ъ.
Напомним, что в мае Госдепартамент США ввел новые санкции против российской государственной оборонной компании Рособоронэкспорт.
Санкции подразумевают запрет на приобретение оружия Рособоронэкспорта государственными структурами США и продажу оборонной компании американской продукции. Также американским госкомпаниям запрещается предоставлять Рособоронэкспорту услуги в области обороны.
Вашингтон в рамках закона О противодействии противникам США посредством санкций может вводить санкции против любых лиц, которые осуществляют "существенный" бизнес с российскими оборонными и разведывательными организациями.
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