В ЮНЕСКО запланирована первая фаза прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму
|08:22 05.10.2018
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|Крым
До апреля 2019 года запланировано проведение Секретариатом ЮНЕСКО первой фазы прямого мониторинга ситуации в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Флот - 2017. со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
ЮНЕСКО проведет мониторинг ситуации «в сферах ответственности ЮНЕСКО на основе разработанных по результатам нескольких раундов консультаций с украинской стороной параметров».
В МИД Украины сообщили, что в руководстве ЮНЕСКО «высоко оценили взаимодействие с Украиной» в вопросе прямого мониторинга в Крыму.
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входит заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму.
Также кандидатами на внесение в список являются Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзская крепость в Судаке, Крымская астрофизическая обсерватория, Мангуп-Кале, Эски-Кермен и Чуфут-Кале.
Ранее сообщалось, что в последнем докладе генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле говорилось об ухудшении ситуации с защитой культурного наследия в оккупированном Россией Крыму, в частности так называемые «реставрационные работы» Ханского дворца (Бахчисарай), проводимые оккупантами, угрожают исторической и культурной аутентичности памятника.
Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения российскими властями Крыма работ на территории Бахчисарайского заповедника существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца.
Также в докладе констатируется отсутствие возможности для Украины доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и др.
Также фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоза культурных ценностей с территории аннексированного Крыма.
Напомним: В Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 30 государств присоединились к совместному заявлению относительно оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова в поддержку Украины.
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