«Балтика» не ведет свой бизнес в аннексированном Крыму – представители компании отказались принять участие в эфире
|08:02 05.10.2018
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|Крым
Пивоваренная компания «Балтика» (Baltika Breweries) не ведет свой бизнес на территории аннексированного Крыма.
Об этом сообщила старший директор по корпоративным коммуникациям компании в Восточной Европе Татьяна Антончик в ответ на просьбу принять участие в эфире Радио Крым.Реалии на тему введения единой минимальной розничной цены на пиво в России, сообщает GuildHall.
«Мы являемся частью крупной международной компании, которая не ведет свой бизнес на территории Крыма. Мы бы не хотели, чтобы у слушателей Вашей радиостанции возникли некорректные ассоциации по поводу нашего бизнеса», – говорится в ответе.
Отметим, пивоваренный завод «Балтика» начал производство в 1990 году в Санкт-Петербурге.
В апреле 2008 года «Балтика» вошла в международную группу Carlsberg.
Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
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