Пивоваренная компания «Балтика» (Baltika Breweries) не ведет свой бизнес на территории аннексированного Крыма.

Об этом сообщила старший директор по корпоративным коммуникациям компании в Восточной Европе Татьяна Антончик в ответ на просьбу принять участие в эфире Радио Крым.Реалии на тему введения единой минимальной розничной цены на пиво​ в России, сообщает GuildHall.

«Мы являемся частью крупной международной компании, которая не ведет свой бизнес на территории Крыма. Мы бы не хотели, чтобы у слушателей Вашей радиостанции возникли некорректные ассоциации по поводу нашего бизнеса», – говорится в ответе.

Отметим, пивоваренный завод «Балтика» начал производство в 1990 году в Санкт-Петербурге.

В апреле 2008 года «Балтика» вошла в международную группу Carlsberg.

Напомним, международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.