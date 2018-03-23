Эрдоган предложил провести в Турции референдум о необходимости вступления в ЕС
|07:42 05.10.2018
|0 комментариев
|Турция
Власти Турции могут обратиться к турецким гражданам, чтобы узнать их мнение относительно необходимости вступления страны в Европейский Союз.
Заявил в четверг, 4 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы можем обратиться к 81 млн граждан и посмотреть, какое решение примет этот 81 млн человек", - сказал он, выступая в эфире турецкого телеканала ТРТ.
"Мы обсудим этот вопрос, если будет принято решение "за" (референдум - ИФ), то мы незамедлительно предпримем шаги", - цитирует его агентство "Анадолу".
Кроме того, турецкий лидер обвинил ЕС в затягивании процесса вступления его страны в состав объединения.
"Уже 2018 год, а они все еще заставляют нас ждать", - сказал он.
Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году, однако переговоры между сторонами по этому вопросу неоднократно заходили в тупик из-за разногласий между сторонами.
Напомним: В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет.
Ещё на эту тему:
В Европарламенте заблокировали выделение Турции €70 миллионов
МИД Турции обвинил ЕС в несправедливом и нечестном отношении
Комиссия ЕС: Турция отдаляется от Евросоюза
Страны ЕС отказываются финансировать сделку с Турцией по беженцам
Встреча ЕС-Турция не принесла изменений
Лидеры ЕС осудили Турцию за незаконные действия в Эгейском море
Европейский совет одобрил встречу в Варне лидеров ЕС и Турции
Макрон не видит шансов на вступление Турции в ЕС
ЕС может включить Турцию в чёрный список стран-офшоров
ЕС сократит финансовую помощь Турции