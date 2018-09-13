СБУ разоблачило украинскую компанию которая поставляла щебень для строительства Керченского моста
|07:21 05.10.2018
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|Крым
Правоохранители разоблачили факты противоправной поставки украинским предприятием в РФ материалов, которые использовались для строительства так называемого керченского моста.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Укринформ.
«Оперативники спецслужбы задокументировали, что менеджмент одного из украинских предприятий, которое осуществляет добычу щебня, наладили его поставки в страну-агрессор. Дельцы без необходимой разрешительной документации добывали в карьерах, владельцем которых является гражданин РФ, полезное ископаемое и реализовывали его российской компании, которая является дочерней структурой «ОАО «Мостожелезобетонконструкция», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ установили, что общество при закупке продукции украинских поставщиков выполняло работы по строительству так называемого крымского моста. Всего в Россию было совершено двадцать пять поставок щебня общей массой двадцать восемь тысяч тонн.
Из-за сотрудничества украинской коммерческой структуры с российскими предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на временно аннексированной территории АР Крым, следствие усматривает в действиях бизнесменов признаки поддержки оккупационной администрации РФ на полуострове.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные следственные действия в помещениях администрации карьеров и по месту фактического проживания директора предприятия. Сотрудники СБУ обнаружили и изъяли договора, контракты, грузовые таможенные декларации, которые подтверждают финансово-хозяйственные операции с российскими структурами, действующими в аннексированном Крыму.
Продолжаются следственные действия для установления всех задействованных лиц в противоправном механизме и привлечение их к уголовной ответственности.
Напомним: Пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста рухнул в воду при монтаже конструкций.
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