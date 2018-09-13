Украинские военные проведут масштабные учения в Азовском море
|07:01 05.10.2018
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|Крым
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.
Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том, что Россия планирует провести учения вскоре в Азовском море и какие действия Украины будут в этой связи, сообщает корреспондент Укринформа.
"Хочу предоставить информацию, о которой я никому еще не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьезные учения в Азовском море", - сказал Турчинов.
Он отметил, что в Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов. По его словам, мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. "И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.
Напомним: Депутаты Европейского парламента на заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.
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