Депутаты Европейского парламента на заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Европейская правда.

"На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.

Пленарная сессия Европарламента состоится в Страсбурге 22-25 октября.

Напомним: В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ.