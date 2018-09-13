Ситуацию в Азовском море Европарламент обсудит 23 октября

21:00 04.10.2018 0 комментариев Крым

Депутаты Европейского парламента на заседании 23 октября будут обсуждать ситуацию в Азовском море.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает Европейская правда.

"На пленарном заседании Европейского парламента будет обсуждаться ситуация в Азовском море 23 октября. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.

Пленарная сессия Европарламента состоится в Страсбурге 22-25 октября.

Напомним: В НАТО обеспокоены обострением ситуации в Азовском море из-за действий РФ.



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