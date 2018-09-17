Белый дом уже принял решение о размещении американской военной базы на постоянной основе в Польше, сторонам осталось решить чисто технические вопросы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News, сообщает Европейская правда.

"Те, кто разбирается в американской внутренней политике, говорят: если ведутся столь предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это означает, что на самом деле решение уже принято, остаются только технические вопросы", - сказал он.

Польский лидер отметил, что в вопросе создания американской базы в Польше нужно различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы. Президент говорит, что создание инфраструктуры для базы продлится больше года.

Он убежден, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.

"Я себе не припомню, чтобы Россия когда-нибудь решилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.

В то же время это не освобождает Польшу от ответственности за усиление собственной армии, считает президент.

Во время недавней совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении $ 1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.