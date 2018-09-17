Белый дом принял решение о военной базе США в Польше

20:34 04.10.2018 0 комментариев Россия

Белый дом уже принял решение о размещении американской военной базы на постоянной основе в Польше, сторонам осталось решить чисто технические вопросы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Polsat News, сообщает Европейская правда.

"Те, кто разбирается в американской внутренней политике, говорят: если ведутся столь предметные разговоры и Белый дом очень серьезно интересуется этой темой, это означает, что на самом деле решение уже принято, остаются только технические вопросы", - сказал он.

Польский лидер отметил, что в вопросе создания американской базы в Польше нужно различать два аспекта: принятие официального решения и фактическое создание базы. Президент говорит, что создание инфраструктуры для базы продлится больше года.

Он убежден, что строительство в стране американской базы повысит безопасность и будет служить сдерживающим фактором для России.

"Я себе не припомню, чтобы Россия когда-нибудь решилась атаковать страну, в которой есть американские военные", - подчеркнул Дуда.

В то же время это не освобождает Польшу от ответственности за усиление собственной армии, считает президент.

Во время недавней совместной пресс-конференции с Дудой в Вашингтоне президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении $ 1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Дуда заметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.



Ещё на эту тему:

13:50 03.10.2018
Посилення військової присутності Росії в Чорному морі: чим відповість НАТО
18:12 02.10.2018
Сигнал в адрес России - НАТО проведет крупнейшие с 1991 года военные учения
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
09:39 01.10.2018
США пригрозили России морской блокадой - Москва "обескураженна"
20:40 28.09.2018
Литва призывает ПАСЕ не возвращать российскую делегацию
19:38 27.09.2018
Немецкая сторона сомневается, стоит ли возвращать РФ в ПАСЕ любой ценой
15:35 27.09.2018
США могут ввести против России санкции за поддержку правительства Асада
09:59 27.09.2018
Германия ответила Трампу: зависимости Берлина от Москвы не существует
08:55 27.09.2018
В США заявили о готовности вводить санкции против лиц, приближенных к президенту РФ
15:29 25.09.2018
Польша построит канал через Вислинскую косу вопреки сопротивлению РФ / Карта
09:19 19.09.2018
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
10:48 17.09.2018
Швейцария требует от России перестать шпионить на ее территории
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
Все новости страны
Россия Россия
20:34 04.10.2018
Белый дом принял решение о военной базе США в Польше
18:01 04.10.2018
В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд
15:40 04.10.2018
Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО
14:55 04.10.2018
План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
16:48 04.10.2018
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
14:05 04.10.2018
В Турции зафиксирован рекордный за последние 15 лет скачок инфляции
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
Все новости страны
Украина Украина
21:00 04.10.2018
Ситуацию в Азовском море Европарламент обсудит 23 октября
20:09 04.10.2018
Правительство России отклонило идею о создании офшора в оккупированном Крыму
19:47 04.10.2018
Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы
18:53 04.10.2018
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс