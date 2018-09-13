Правительство России отклонило идею о создании офшора в оккупированном Крыму
|20:09 04.10.2018
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|Крым
Правительство Россию отклонило идею о создании офшора в оккупированном Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники посчитали недостаточной аргументацию депутатов Госдумы, выступающих за создание офшорной зоны на аннексированном полуострове.
«Я всегда был сторонником того, чтобы Крым был своего рода офшором с юридическими нормами, позволяющими работать разным формам, в том числе скрывающим реальных собственников той или иной зарегистрированной в Крыму компании. Но пока этого не удалось сделать. Мы проводили несколько дискуссий, но нам пока не удается убедить правительство в том, что такая форма могла бы работать в Крыму. В ближайшее время этого, к сожалению, не будет», – сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
При этом парламентарий не исключил того, что в будущем позиция правительства изменится. Он рассказал о создании офшоров в Калининграде и Приморском крае, где появились подобные возможности закрыть необходимую информацию. В случае если опыт этих регионов окажется удачным, его, возможно, распространят на аннексированный полуостров.
Напомним: В оккупированном Крыму предлагают обзавестись собственной валютой.
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