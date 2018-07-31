Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы

19:47 04.10.2018 0 комментариев Крым

Обещания "Вымпела" и "губернатора" Дмитрия Овсянникова трудоустроить всех работников судоремонтного завода "Южный Севастополь" оказались обманом, заявляет директор СРЗ Патимат Алиева.

По ее словам, из 150 сотрудников завода, "Вымпел" уволит 93. "Губернатор" вообще отрицает, что на "Южном Севастополе" работало 150 человек, сообщают Примечания.

Насильственная передача мощностей СРЗ "Южный Севастополь" в Камышовой бухте филиалу судоремонтного завода «Вымпел», который будет достраивать в Севастополе рыбинские "Кометы", считается показателем развития промышленности города.

Однако "Комета" пока лишь одна, а в будущем их планируется достроить всего две, и бизнесом это назвать трудно, потому что при существующем уровне платежеспособного спроса и коротком туристическом сезоне прожорливые "Кометы" нерентабельны.

Между тем, гендиректор завода "Южный Севастополь", сообщила, что обещания "Вымпела" и "губернатора" трудоустроить всех работников СРЗ оказались обманом.

По словам Алиевой, её сотрудникам уже была доведена информация, что после 1 октября продление их контрактов становится необязательным, а из 146 человек, работающих на мощностях, которые перешли к «Вымпелу», будет уволено 93. Оставшиеся действительно — возможно — сохранят рабочие места уже на «Вымпеле», сообщила Алиева.

 

 



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