Парламент большинством голосов повторно внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в стране празднуется не только День Победы, но и День Европы.

Проект вновь был передан на рассмотрение главе государства, сообщает DESCHIDE.MD.

Депутаты также вновь поддержали проект передачи участка, на котором расположен бывший Республиканский стадион, посольству США для строительства нового здания дипмиссии.



Парламент также повторно внес изменения в Кодекс телевидения и радио, которые определяют наказание за нарушения при освещении выборов.



Согласно ст. 93 (2) Конституции, президент Республики Молдова имеет право вернуть закон в парламент на пересмотр. Если парламент сохраняет решение, утвержденное ранее, президент обязан подписать закон.

Напомним: Президент Молдовы «задолжал» парламенту три подписи.