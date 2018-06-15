Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

18:53 04.10.2018 0 комментариев Украина

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. 

Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook, передает УНИАН.

"В частности, в постановляющую часть документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид украинского народа", - говорится в сообщении.  

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - отметили дипломаты.

В посольстве Украины также поблагодарили Сенат за это "исторической важности решение" и добавили, что данная резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия посольства Украины в США, украинской общины Америки и друзей Украины в Сенате США.

"Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - добавили украинские дипломаты.

 


 



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