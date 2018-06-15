Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
|18:53 04.10.2018
|0 комментариев
|Украина
Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.
Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook, передает УНИАН.
"В частности, в постановляющую часть документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид украинского народа", - говорится в сообщении.
Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.
"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - отметили дипломаты.
В посольстве Украины также поблагодарили Сенат за это "исторической важности решение" и добавили, что данная резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия посольства Украины в США, украинской общины Америки и друзей Украины в Сенате США.
"Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - добавили украинские дипломаты.
Ещё на эту тему:
Айленди для україни: перші фото та точні характеристики
Главный вопрос - не в объемах помощи США, а в том, что Украина готова сделать для усиления позиций против агрессора - России
Кабмин разрешил Минобороны провести предоплату расходов для поставки ВМСУ патрульных катеров Island
Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля по стандартам НАТО
В Украину прилетели военные самолеты США
В бюджете США впервые "прописали" поддержку ВМС Украины - сенатор
США и Норвегия передали украинским пограничникам тактическое оборудование на 13 млн гривен