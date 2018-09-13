В оккупированном Крыму предлагают обзавестись собственной валютой
|18:26 04.10.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму предлагают внедрить цифровой рубль.
Так оккупанты называют сочетание бумажной валюты, где все купюры пронумерованы и безналичной ненумерованной. По их мнению это поможет противостоять западным санкциям.
По словам советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева на полуострове есть возможность ввести такую валюту в оборот, сообщают Аргументы Недели - Крым.
Эксперт утверждает, что сегодняшние технологии позволяют пронумеровать, в том числе безналичную валюту.
По его мнению, это оживит банковскую систему и упростит вложение инвестиций в оккупированный Крым. Можно будет создавать такие деньги в достаточном количестве для нужд региона и не боятся их утечки за его пределы.
Конкретных решений касательно такого новшества пока нет, но на его внедрение не нужно много времени, подытожил Глазьев.
Напомним: План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство.
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