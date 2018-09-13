В оккупированном Крыму предлагают внедрить цифровой рубль.

Так оккупанты называют сочетание бумажной валюты, где все купюры пронумерованы и безналичной ненумерованной. По их мнению это поможет противостоять западным санкциям.

По словам советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева на полуострове есть возможность ввести такую валюту в оборот, сообщают Аргументы Недели - Крым.

Эксперт утверждает, что сегодняшние технологии позволяют пронумеровать, в том числе безналичную валюту.

По его мнению, это оживит банковскую систему и упростит вложение инвестиций в оккупированный Крым. Можно будет создавать такие деньги в достаточном количестве для нужд региона и не боятся их утечки за его пределы.

Конкретных решений касательно такого новшества пока нет, но на его внедрение не нужно много времени, подытожил Глазьев.

Напомним: План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство.