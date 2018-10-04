В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд

18:01 04.10.2018 0 комментариев Россия

Вывод ликвидности из крупнейших госбанков РФ по итогам августа 2018 года достиг $7,3 млрд, при этом россияне нарастили объем вложений на своих счетах в некоторых «дочках» иностранных банков.

Такие данные содержатся в аналитическом обзоре Райффайзенбанка, сообщает Росбалт.

«Наибольший отток ликвидности испытали крупнейшие госбанки: в сумме из Сбербанка, ВТБ, ГПБ и банков Фонда консолидации банковского сектора физлица вывели 1,3 миллиарда долларов, а юрлица — 6 миллиардов долларов. При этом у некоторых частных банков, преимущественно „дочек“ иностранных банков, напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков», — подчеркивается в обзоре, выдержки из которого приводит ПРАЙМ.

Эксперты Райффайзенбанка связали такую динамику с опасениями по поводу возможных западных санкций в отношении российских финорганизаций. Впрочем, по мнению аналитиков, вероятность введения санкций в виде запрета на расчеты в долларах для них минимальна.

В августе в Конгресс США был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, при этом по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

«ЕС, скорее всего, не поддержит такие санкции, так как они бы угрожали поставкам российского газа. Но сама возможность санкций создает препятствия для притока валютной ликвидности от российских экспортеров в российские банки. Стоит отметить, что США могут занять более жесткую позицию в отношении РФ в случае победы демократов по итогам промежуточных выборов в конгресс», — предупреждают в Райффайзенбанке.

Напомним: Банки РФ ввезли рекордные объемы евро на фоне опасения санкций США, снижая при этом ввоз долларов.



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