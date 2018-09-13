Оккупационные "власти" Крыма и групировка "ЛНР" не могут поделить украинский детский лагерь
|17:36 04.10.2018
|0 комментариев
|Крым
Подконтрольные Кремлю крымские "власти" не намерены отдавать лагерь "Южный" в селе Песчаном Бахчисарайского района группировке боевиков "ЛНР".
Такое мнение выразила сегодня в радиоэфире украинская журналистка Валентина Троян, передают События Крыма.
"Зачем отдавать то, что можно не отдавать. Я думаю, эта дружба вся на бумаге. Тот визит в январе 2017 года (когда лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили Симферополь в годовщину Переяславской Рады – ред.) по факту, ничем не закончился. Я думаю, для Луганска было бы достаточно, и это было бы уже показательно, что "братский народ" оказался бы "братским" и просто ему вернули этот лагерь. Но этого не произошло", – считает Троян.
Детский оздоровительный комплекс "Южный" в 2001 году был приобретен Луганским областным советом на аукционе за средства луганского областного бюджета.
Как утверждается в опубликованном обращении депутатов Луганского облсовета в 2014 году, в восстановление и модернизацию детского оздоровительного комплекса за последние 12 лет (по состоянию на 2014 год) было вложено 35,5 млн гривен из областного бюджета.
В 2014 году, т. н. российские "власти" Крыма заявили о "национализации" лагеря "Южный".
Группировка "ЛНР" считает этот лагерь своим.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Крыму предлагают обзавестись собственной валютой
РФ массово переселяет россиян в оккупированный Крым
Оккупанты озвучили "план модернизации" завода Крымский титан
Первые плоды реформы: Пенсионный фонд РФ заказал себе здание в центре оккупированного Севастополя за 200 млн
На Херсонщине не нашли разрушений в дамбе крымского “Титана”
В Киеве суд рассмотрит дела о госизмене двух крымских коллаборантов
В оккупированном Крыму предложили повысить мотивацию прохождения военной службы по призыву увеличив денежное содержание
ФСБшные ихтамнеты не вернули свои семьи в отравленный химией Армянск