Подконтрольные Кремлю крымские "власти" не намерены отдавать лагерь "Южный" в селе Песчаном Бахчисарайского района группировке боевиков "ЛНР".

Такое мнение выразила сегодня в радиоэфире украинская журналистка Валентина Троян, передают События Крыма.

"Зачем отдавать то, что можно не отдавать. Я думаю, эта дружба вся на бумаге. Тот визит в январе 2017 года (когда лидеры группировок "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко посетили Симферополь в годовщину Переяславской Рады – ред.) по факту, ничем не закончился. Я думаю, для Луганска было бы достаточно, и это было бы уже показательно, что "братский народ" оказался бы "братским" и просто ему вернули этот лагерь. Но этого не произошло", – считает Троян.

Детский оздоровительный комплекс "Южный" в 2001 году был приобретен Луганским областным советом на аукционе за средства луганского областного бюджета.

Как утверждается в опубликованном обращении депутатов Луганского облсовета в 2014 году, в восстановление и модернизацию детского оздоровительного комплекса за последние 12 лет (по состоянию на 2014 год) было вложено 35,5 млн гривен из областного бюджета.

В 2014 году, т. н. российские "власти" Крыма заявили о "национализации" лагеря "Южный".

Группировка "ЛНР" считает этот лагерь своим.

