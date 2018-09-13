ЕСПЧ коммуницировал российским властям дело Олега Сенцова для дачи объяснений
|16:24 04.10.2018
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|Крым
Европейский суд по правам человека коммуницировал, то есть передал российским властям для дачи объяснений, дело украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии.
Копию письма ЕСПЧ, направленного в конце сентября, опубликовал адвокат Павел Чиков. Европейский суд предоставил срок правительству России до 16 января 2019 года, чтобы представить свое письменное заключение по делу и ответить, в частности, на вопрос о том, подпадал ли Сенцов под юрисдикцию России, когда его судили, сообщает Радио Свобода.
При этом, как следует из письма суда, он увязал рассмотрение дела Сенцова с делом "Украина против России", касающимся аннексии Крыма.
Олег Сенцов, живший в Крыму украинский режиссер, был осужден в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов. Он отрицает свою виновность.
С 14 мая – более 140 дней – Сенцов держит голодовку в колонии, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Он согласился на поддерживающую терапию.
Российские власти называют его состояние здоровья удовлетворительным, по свидетельствам адвокатов, оно постепенно ухудшается.
Напомним: "Не ожидал , что меня настолько хватит, и не знаю, насколько хватит еще. Но не сдаюсь!" - Сенцов.
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