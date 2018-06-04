В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
|16:48 04.10.2018
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|Турция
После вступления в силу четвертого ноября американских санкций против иранского экспорта нефти дефицит предложения на рынке Средиземноморского региона можно будет удовлетворить за счет российского сырья.
Это приведет к росту интенсивности судоходства танкеров с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы, пишет Анадолу.
К такому выводу пришли авторы доклада Центра исследований энергетической политики Университета Билкента о влиянии американских санкций против Ирана на рост интенсивности судоходства в турецких проливах.
В докладе отмечается, что американские санкции оказывают негативное влияние на Иран с 20 сентября.
Рост интенсивности судоходства в турецких проливах и опоздания в поставках сырья повысят расходы на переработку нефти на средиземноморском рынке. Таким образом, цены на нефтепродукты на этом рынке, куда также входит Турция, могут вырасти, говорится в докладе.
Авторы доклада считают, что страны ОПЕК не смогут заполнить нишу Ирана на рынке Средиземноморского региона.
Саудовская Аравия в основном поставляет свою нефть на азиатский рынок, а Ирак – на европейский и американский рынки, говорится в докладе.
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