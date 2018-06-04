В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана

16:48 04.10.2018 0 комментариев Турция

После вступления в силу четвертого ноября американских санкций против иранского экспорта нефти дефицит предложения на рынке Средиземноморского региона можно будет удовлетворить за счет российского сырья.

Это приведет к росту интенсивности судоходства танкеров с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы, пишет Анадолу.

К такому выводу пришли авторы доклада Центра исследований энергетической политики Университета Билкента о влиянии американских санкций против Ирана на рост интенсивности судоходства в турецких проливах.

В докладе отмечается, что американские санкции оказывают негативное влияние на Иран с 20 сентября.

Рост интенсивности судоходства в турецких проливах и опоздания в поставках сырья повысят расходы на переработку нефти на средиземноморском рынке. Таким образом, цены на нефтепродукты на этом рынке, куда также входит Турция, могут вырасти, говорится в докладе.

Авторы доклада считают, что страны ОПЕК не смогут заполнить нишу Ирана на рынке Средиземноморского региона.

Саудовская Аравия в основном поставляет свою нефть на азиатский рынок, а Ирак – на европейский и американский рынки, говорится в докладе. 



Ещё на эту тему:

20:04 05.09.2018
Турция изменила условия прохода судов через свои проливы
12:49 20.06.2018
Украина оказалась в «черном списке» Paris MOU
09:34 06.06.2018
Піратство ФСБ РФ продовжується поблизу Бердянська / Карта Фото
22:22 04.06.2018
Ситуация в Азовском море: российские оккупанты продолжают беспредел с блокированием украинских и иностранных кораблей / Карта
18:13 24.05.2018
DSME внедрит «облачную» систему управления судами
21:40 18.05.2018
Украина официально подтвердила согласие на проведение аудита IMO
16:49 14.04.2018
Кабмин назначил главой Морской администрации Петренко с испытательным сроком 6 месяцев
15:23 10.04.2018
Миссия аудиторов EMSA начала работу в Украине
22:47 06.04.2018
«Госгидрография» оборудовала АИС-транспондерами два морских объекта
08:53 04.04.2018
Керчане заметили непонятный груз в Керченском проливе / Фото
14:59 29.03.2018
Определен победитель конкурса на главу Морской администрации
02:25 08.02.2018
В АМПУ хотят приступить к внедрению Единого морского окна в 2018 году
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
20:59 01.10.2018
За оккупацией азербайджанских территорий стоит Россия и переговоры должны вестись с Россией - Депутат Милли Меджлиса
13:52 25.09.2018
В Баку открылась международная оборонная выставка ADEX
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
Все новости страны
Армения Армения
12:30 04.10.2018
Президент Армении не подпишет препятствующий роспуску парламента законопроект, - СМИ
07:43 03.10.2018
В столице Армении проходит массовая протестная акция с требованиями объявления досрочных парламентских выборов
20:45 02.10.2018
До конца года, по всей вероятности, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана
10:35 02.10.2018
Спецслужбы Армении принимают участие в учениях по коллективной безопасности
Все новости страны
Болгария Болгария
13:35 02.10.2018
Болгария закупит новые истребители и снимет с вооружения российские МиГ
14:50 28.09.2018
Болгария попытается договориться с РФ о снижении цены на газ
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
Все новости страны
Греция Греция
09:47 03.10.2018
У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту
17:59 01.10.2018
Референдум в Македонии: обе стороны говорят о победе, вопрос решит парламент
07:59 01.10.2018
Три человека считаются пропавшими без вести после урагана "Ксенофон" в Греции.
07:23 01.10.2018
Жители Македонии провалили референдум по переименованию страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:24 04.10.2018
НАТО усиливает сотрудничество с Грузией из-за действий России
19:27 02.10.2018
Грузии не придется делать выбор между территориальной целостностью и членством в НАТО
09:11 02.10.2018
Грузинские журналисты запустили телепроект о преступлениях Кремля / Видео
21:59 01.10.2018
Французские средства воздушной обороны уже в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
19:22 04.10.2018
Парламент Молдовы переголосовал -- Додон обязан признать 9 мая — Днем Европы
07:27 04.10.2018
Молдова впервые утвердила военную стратегию
19:09 03.10.2018
Москва и Тирасполь торопятся провести встречу в формате «5+2»
11:20 03.10.2018
Молдова и Украина обсуждают возможность пересечения границы по ID-картам
Все новости страны
Россия Россия
18:01 04.10.2018
В ожидании возможных западных санкций из крупнейших госбанков РФ в августе вывели более $7 млрд
15:40 04.10.2018
Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО
14:55 04.10.2018
План "дедолларизации" экономики РФ внесен в правительство
11:00 04.10.2018
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
Все новости страны
Румыния Румыния
17:55 03.10.2018
РосСМИ оказывают поддержку информационной кампании Roexit - идеи выхода Румынии из состава Европейского Союза
08:58 03.10.2018
Румынская компания Civil Aviation Group приватизировала государственную авиакомпанию Молдовы
10:13 02.10.2018
США заявили, что судебная система Румынии находится под угрозой
13:15 28.09.2018
В Румынии министр уволился из-за несогласия с решением правительства
Все новости страны
Турция Турция
16:48 04.10.2018
В Турции прогнозируют рост судоходства по Босфору из-за американских санкций против Ирана
14:05 04.10.2018
В Турции зафиксирован рекордный за последние 15 лет скачок инфляции
20:30 03.10.2018
В Турции обвал национальной валюты вызвал крупнейший всплеск инфляции за 15 лет
14:25 02.10.2018
В Турции начались аресты из-за вывода сотен миллионов долларов за рубеж
Все новости страны
Украина Украина
20:09 04.10.2018
Правительство Россию отклонило идею о создании офшора в оккупированном Крыму
19:47 04.10.2018
Сотрудники судоремонтного завода "Южный Севастополь" в оккупированном Крыму остались без работы
18:53 04.10.2018
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
18:26 04.10.2018
В оккупированном Крыму предлагают обзавестись собственной валютой
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс