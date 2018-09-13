В Приморском районе Мариуполя для морских пехотинцев строят казармы,улучшенного типа – "натовского".

Военный городок насчитывает четыре казармы, дома для офицеров и ангары, пишет MRPL.CITY.

«Продолжается успешная работа по восстановлению инфраструктуры украинских Вооруженных сил и улучшению жилищных и бытовых условий воинов, которые сегодня защищают свободу и независимость нашей Родины в Донбассе», - сообщает Минобороны.

Для возведения военного городка по ул. Латышева привлечены строители столицы, Черкасс, Волновахи и Мариуполя.

«Здесь четыре казармы пока, на первое время, улучшенного типа – "натовского" – по 4 человека в кубрике. Санузел отдельный и отдельная душевая на каждые 4 человека, на каждую комнату. Двухэтажные казармы. Чуть дальше будет еще в проекте два пятиэтажных дома – дома офицеров. Плюс для боевой техники – здесь порядка 50 единиц должно стоять – ангары будут, спортплощадка. Порядка где-то на 1,5 тыс. человек рассчитано», – рассказал руководитель проекта строительства военного городка Виталий Оленский.

По его словам, работы стартовали 10 июня и сдача объектов в эксплуатацию запланирована на январь 2019 года.

Напомним, что возведение военного городка для более одной тысячи человек в Мариуполе анонсировалось еще в ноябре 2017-го. Согласно проекту, он займет площадь в 14 гектаров.