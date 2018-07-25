Власти Нидерландов заявили о высылке в апреле 2018 года четырех россиян, которые планировали совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По информации министра обороны Нидерландов Анка Бейлевелголла, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУО, об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на Би-би-си.

По данным Минобороны Нидерландов, операция была организована ГРУ, россияне пытались взломать Wi-Fi ОЗХО. Среди них был IT-специалист, у подозреваемых были при себе дипломатические паспорта.

По информации росСМИ, постпредство России при ОЗХО пока отказалось комментировать заявление Нидерландов.

Напомним, 26 сентября послы ЕС согласовали новый санкционный режим за применение химоружия.