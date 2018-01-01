Проект "Стена" предусматривает радиолокационную защиту по всему побережью Черного и Азовского морей и в настоящее время ведется работа в этом направлении.

Об этом в кулуарах парламента заявила представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Проект "Стена", о котором говорили в негативном свете, предусматривает через трастовые фонды радиолокационную защиту по всему побережью Черного и Азовского морей. Мы работаем по этой защите уже несколько лет - это не афишируется, но такая работа ведется. Радиолокационная защита... станции... Это построение активно продолжается. Я думаю, что дополнительная военная техника будет вводиться также", - цитирует Ирину Луценко издание.

Как сообщалось ранее, Россия фактическипревратила побережье оккупированного Крыма в арену «боевых действий».