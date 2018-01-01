Украина работает над радиолокационной защитой побережья Черного и Азовского морей - представитель президента
|15:15 04.10.2018
|0 комментариев
|Украина
Проект "Стена" предусматривает радиолокационную защиту по всему побережью Черного и Азовского морей и в настоящее время ведется работа в этом направлении.
Об этом в кулуарах парламента заявила представитель Президента в ВР, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
"Проект "Стена", о котором говорили в негативном свете, предусматривает через трастовые фонды радиолокационную защиту по всему побережью Черного и Азовского морей. Мы работаем по этой защите уже несколько лет - это не афишируется, но такая работа ведется. Радиолокационная защита... станции... Это построение активно продолжается. Я думаю, что дополнительная военная техника будет вводиться также", - цитирует Ирину Луценко издание.
Как сообщалось ранее, Россия фактическипревратила побережье оккупированного Крыма в арену «боевых действий».
Ещё на эту тему:
Сенат США дал добро на увеличение военной помощи Украине
Компания из Калифорнии выиграла контракт USAID стоимостью 85 млн долларов на повышение энергобезопасности Украины
В Одессе устанавливают блоки сирен экстренного оповещения населения - горожан просят не паниковать
Новый «пояс безопасности» Черного моря, — ответ на оккупацию Крыма
Повітряні сили ЗСУ приведені у бойову готовність - Міноборони
Великобритания передала украинской киберполиции спецоборудование